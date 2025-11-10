12:27  10 листопада


На Полтавщині чоловік двічі відмовився від повістки: як його покарали

10 листопада 2025, 13:25
У місті Карлівка Полтавської області суд розглянув справу чоловіка, який відмовлявся від повістки. Робив він це двічі

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Зазначається, що 12 жовтня чоловік відмовився проходити військово-лікарську комісію в приміщенні ТЦК. Після цього було складено акт. Уже 24 жовтня він знову відмовився від повістки та проходження комісії. При цьому поважних причин він не мав.

Чоловік визнав свою провину, погодився на розгляд справи без його участі. Також просив призначити йому штраф.

Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 5 100 гривень.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.

