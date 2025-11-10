Ілюстративне фото

У місті Карлівка Полтавської області суд розглянув справу чоловіка, який відмовлявся від повістки. Робив він це двічі

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Зазначається, що 12 жовтня чоловік відмовився проходити військово-лікарську комісію в приміщенні ТЦК. Після цього було складено акт. Уже 24 жовтня він знову відмовився від повістки та проходження комісії. При цьому поважних причин він не мав.

Чоловік визнав свою провину, погодився на розгляд справи без його участі. Також просив призначити йому штраф.

Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 5 100 гривень.

