В Одессе задержан злоумышленник, который за 5500 долларов обещал "отмазать" мужчину от армии и трудоустроить в СБУ

фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

За деньги злоумышленник обещал способствовать избеганию мобилизации в армию и трудоустроить мужчину «внештатным агентом» в СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

К противоправной схеме причастен 44-летний житель Одессы. Он за 5500 долларов должен был устроить мужчину в Службу безопасности Украины на должность "внештатного агента", а на основании мнимых документов из ведомства – оформить отсрочку от военной службы.

По словам злоумышленника, к сделке должен был привлечь хороших знакомых, которые якобы должны поспособствовать выполнению плана. Деньги требовал как можно быстрее, а за отказ от "соглашения" угрожал сообщить о "клиенте" в ТЦК.

Полицейские задержали дельца сразу после получения части денег.

За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре в Одессе разоблачили группу мошенников, которые выдавали себя за волонтеров и обманывали военных. Ущерб от действий злоумышленников составил почти 1 млн грн. Пострадали не менее 11 военнослужащих.