На Полтавщині "бізнесвумен" продавала військовому довідку за 6 тисяч доларів

Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали на Полтавщині директорку приватного підприємства. Вона обіцяла військовому фейкову довідку про обмеження у виконанні військового обов’язку за станом здоров’я

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Правоохоронці розповіли, що затримали директорку приватного підприємства. Вона пропонувала військовому фейкову довідку про обмеження у виконанні військового обов’язку за станом здоров’я. Свої послуги вона оцінила в 6 тисяч доларів. Як відомо, гроші призначались, зокрема, для передачі членам ВЛК.

"Проведено 14 санкціонованих обшуків за місцем роботи й проживання фігурантки та її можливих спільників. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, медичну та іншу документацію, а також гроші у національній та іноземній валюті. Фігурантці повідомлено про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі. Вона перебуває під цілодобовим домашнім арештом", – повідомили в поліції.

Жінці загрожує від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який пропонував жінці за 7 тисяч доларів перевести її чоловіка на службу в тилу. Затримали зловмисника, коли він отримував частину грошей.