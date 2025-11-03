Фото: СБУ

СБУ затримала російського інформатора, який розставляв «відеопастки» на Укрзалізниці, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ. Він діяв у Полтавській та Кіровоградській областях

Зловмисник шпигував за військовими ешелонами, що рухалися у напрямку передової через центральні регіони України.

Для цього фігурант встановив на одному із місцевих перегонів Укрзалізниці приховану мінікамеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів. У такий спосіб окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту.

Крім того, агент намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах. За вказівкою ворога він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокаціями.

За матеріалами справи, завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

Правоохоронці задокументували злочини агента і затримали його за місцем проживання. Перед цим СБУ завчасно демонтувала шпигунське обладнання та провела заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

У фігуранта вилучили телефон із доказами роботи на ворога.

Зловмиснику оголосили підозру. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Юнаку загрожує до 8 років вʼязниці.

