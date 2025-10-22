Ілюстративне фото

Автозаводський районний суд Кременчука визнав винними двох місцевих мешканців, які напали на військових з ТЦК. Відомо, що вони застосували газовий балончик

Про це повідомляє "Судово-юридична газета"

Інцидент стався 25 травня в Кременчуці. Один із чоловіків під час перевірки військово-облікових документів посварився з військовими ТЦК. Цей конфлікт привернув увагу ще двох місцевих жителів. Вони не знали того чоловіка, але вирішили втрутитися: підійшовши до військових, чоловіки почали погрожували, кричали образливі слова та демонстрували готовність до бійки.

Згодом до конфлікту долучився чоловік, в якого перевіряли документи. Він дістав газовий балончик і розпилив його в обличчя військовим, унаслідок чого один із них отримав опіки очей та обличчя. Згодом всі троє почали переслідувати військових: вони били ногами службове авто, зокрема — дубинкою розбили дзеркало та лобове скло.

Одному з чоловіків суд призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з випробувальним строком в один рік, іншому - 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік і 6 місяців.

