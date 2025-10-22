21:57  22 жовтня
Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по дитячому садочку в Харкові
21:04  22 жовтня
На Дніпропетровщині двоє чоловіків вбили пенсіонера і викрали його заощадження
19:24  22 жовтня
ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Покровському напрямку
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2025, 21:25

На Полтавщині чоловіки напали на ТЦК: що вирішив суд

22 жовтня 2025, 21:25
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Автозаводський районний суд Кременчука визнав винними двох місцевих мешканців, які напали на військових з ТЦК. Відомо, що вони застосували газовий балончик

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався 25 травня в Кременчуці. Один із чоловіків під час перевірки військово-облікових документів посварився з військовими ТЦК. Цей конфлікт привернув увагу ще двох місцевих жителів. Вони не знали того чоловіка, але вирішили втрутитися: підійшовши до військових, чоловіки почали погрожували, кричали образливі слова та демонстрували готовність до бійки.

Згодом до конфлікту долучився чоловік, в якого перевіряли документи. Він дістав газовий балончик і розпилив його в обличчя військовим, унаслідок чого один із них отримав опіки очей та обличчя. Згодом всі троє почали переслідувати військових: вони били ногами службове авто, зокрема — дубинкою розбили дзеркало та лобове скло.

Одному з чоловіків суд призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі з випробувальним строком в один рік, іншому - 4 роки позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік і 6 місяців.

Як повідомлялось, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом правоохоронцям у Києві, які 17 жовтня побили чоловіка поблизу будівлі Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці нанесли потерпілому численні удари по голові та тілу, внаслідок чого він отримав множинні забої.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ТЦК напад Полтавська область суд
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Подорожчання вдвічі: експерт пояснив, чому в Україні так сильно зросли ціни на яйця
22 жовтня 2025, 23:30
Вибух на лівому березі Києва: моторошний момент потрапив на відео
22 жовтня 2025, 23:26
США дозволили Україні застосовувати західні далекобійні ракети
22 жовтня 2025, 23:24
Після дозволу на виїзд чоловіків 18–22 років: кількість українців у Німеччині зросла майже у 100 разів, - ЗМІ
22 жовтня 2025, 23:18
На Одещині засудили чоловіка, який убив свою 65-річну опікунку
22 жовтня 2025, 23:06
В Україні подорожчали фрукти: які зараз ціни в магазинах
22 жовтня 2025, 23:00
Загиблий фермер із Херсонщини може отримати звання Героя України
22 жовтня 2025, 22:58
У Чорнобильській зоні вчені виявили здичавіле стадо корів: серед них — майже чорні телята
22 жовтня 2025, 22:50
Екскерівник "Укренерго" сходив на перший допит: що відомо
22 жовтня 2025, 22:45
Стало відомо, які міста України отримають 46 мільйонів євро на розвиток
22 жовтня 2025, 22:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »