Уночі росіяни атакувала Полтавщину дронами, пошкоджено підприємство

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 18 жовтня армія РФ здійснила спробу атаки на Полтавську область за допомогою ударних безпілотників

Як передає RegioNews, про це повідомив керівник Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині знешкодили бойову частину ворожого ударного дрона. Поліція нагадує: у разі виявлення боєприпасів чи підозрілих предметів не можна їх чіпати або пересувати.