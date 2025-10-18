Уночі росіяни атакувала Полтавщину дронами, пошкоджено підприємство
У ніч на 18 жовтня армія РФ здійснила спробу атаки на Полтавську область за допомогою ударних безпілотників
Як передає RegioNews, про це повідомив керівник Полтавської ОВА Володимир Когут.
За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА у Полтавському районі було пошкоджено складське приміщення одного з цивільних підприємств. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині знешкодили бойову частину ворожого ударного дрона. Поліція нагадує: у разі виявлення боєприпасів чи підозрілих предметів не можна їх чіпати або пересувати.
На Полтавщині затримали чоловіка, який торгував наркотикамиВсі новини »
16 жовтня 2025, 19:35Росіяни вдарили дронами та ракетами по газових об'єктах Полтавщини
16 жовтня 2025, 09:38
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув 58-річний чоловік
18 жовтня 2025, 10:55Кліп з ШІ та образ Диво-Жінки: співачка Оля Полякова показала, з чим хоче представити Україну на Євробаченні
18 жовтня 2025, 01:55"Мені дуже подобались мілфи": Холостяк Тарас Цимбалюк розповів, яка українська акторка його збуджувала в юності
18 жовтня 2025, 01:30Акторка Наталка Денисенко розповіла, скільки заробляє чоловік її мрії
18 жовтня 2025, 00:55Стосунки з Валерієм Харчишиним: журналістка Яніна Соколова розставила крапки над "і"
18 жовтня 2025, 00:30В Україні різко впали ціни на сою: з цим це пов'язано
17 жовтня 2025, 23:55Що буде з цінами на продукти в Україні через удари РФ по енергетиці
17 жовтня 2025, 23:30"Якби не наші "Джавеліни", Київ був би захоплений Путіним", – заява Трампа
17 жовтня 2025, 21:58Українські дрони в обмін на Tomahawk: Зеленський запропонував Трампу угоду
17 жовтня 2025, 21:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »