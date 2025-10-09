11:15  09 жовтня
09 жовтня 2025, 10:54

Готував новий масований удар по Миргороду: на Полтавщині затримали російського агента

09 жовтня 2025, 10:54
Фото: СБУ
СБУ затримала ще одного агента ФСБ на Полтавщині. Фігурант готував координати для нової ракетної атаки РФ по оборонній та критичній інфраструктурі Миргорода

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Розслідування встановило, що за даними цього коригувальника ворог розраховував вивести з ладу балістичними ударами більшість електропідстанцій, які живлять райцентр. Також пріоритетними цілями росіян були місця дислокації мобільних вогневих груп і запасні командні пункти українських військ.

Для коригування удару ФСБ завербувала через Телеграм місцевого різноробочого. За інструкцією окупантів агент обстежував у місті енергооб’єкти та будівлі, біля яких перебував особовий склад Сил оборони. Під час розвідвилазок він позначав такі локації на Google-картах і пересилав координати куратору – співробітнику прикордонного управління ФСБ по Псковській області.

СБУ завчасно викрила поплічника росіян й затримала його "на гарячому", коли той фотографував периметр однієї зі запасних локацій Сил оборони.

Паралельно СБУ провела комплекс заходів із додаткового захисту об’єктів, які потрапили до зони шпигунської активності.

На місці події в затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентку РФ, яка наводила російські удари на лікарні Донеччини. Наразі фігурантка перебуває під вартою.

