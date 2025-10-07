Фото: Кулеба

Російські війська здійснили чергові удари по енергетичній та транспортній інфраструктурі України. Під прицілом були Полтавська та Сумська області

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує RegioNews.

У Полтаві зафіксовані ураження локомотивномго депо, дистанції енергопостачання та тягових підстанцій. Пошкоджені адміністративні й складські приміщення, а також рухомий склад. Виникли пожежі, які ліквідували рятувальники. На щастя, постраждалих немає.

Через атаку тимчасово затримувалися потяги сполученням Харків–Львів, Львів–Харків і Краматорськ–Львів. Нині рух відновлений.

Внаслідок ударів пошкоджений енергетичний об’єкт – понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах залишалися без світла. Аналогічна ситуація на Сумщині – у місті зафіксовані пошкодження житлових будинків і часткове знеструмлення.

На місцях працюють штаби з ліквідації наслідків. Фахівці обстежують території, відновлюють енергопостачання та надають допомогу населенню.

Міністр зазначив, що залізничний рух стабілізований, критична інфраструктура поступово повертається до роботи.

Кулеба наголосив, що мета ворога очевидна – Росія намагається зробити зброєю холод і темряву, зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу "Укрзалізниці", яка залишається однією з ключових артерій країни.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня російські війська здійснили атаку дронами по Полтавській області. Внаслідок влучання по об’єктах цивільної інфраструктури виникли пожежі.

Вранці росіяни атакували ударними безпілотниками Суми. Ворожі дрони влучили в об’єкт цивільної інфраструктури, є часткове знеструмлення.