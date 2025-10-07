10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
09:27  07 жовтня
У Києві зупинилася "зелена" гілка метро через поломку поїзда
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2025, 08:58

Росія завдала масованих ударів по енергетиці та залізниці Полтавщини й Сумщини, – Кулеба

07 жовтня 2025, 08:58
Читайте также на русском языке
Фото: Кулеба
Читайте также
на русском языке

Російські війська здійснили чергові удари по енергетичній та транспортній інфраструктурі України. Під прицілом були Полтавська та Сумська області

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує RegioNews.

У Полтаві зафіксовані ураження локомотивномго депо, дистанції енергопостачання та тягових підстанцій. Пошкоджені адміністративні й складські приміщення, а також рухомий склад. Виникли пожежі, які ліквідували рятувальники. На щастя, постраждалих немає.

Через атаку тимчасово затримувалися потяги сполученням Харків–Львів, Львів–Харків і Краматорськ–Львів. Нині рух відновлений.

Внаслідок ударів пошкоджений енергетичний об’єкт – понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах залишалися без світла. Аналогічна ситуація на Сумщині – у місті зафіксовані пошкодження житлових будинків і часткове знеструмлення.

На місцях працюють штаби з ліквідації наслідків. Фахівці обстежують території, відновлюють енергопостачання та надають допомогу населенню.

Міністр зазначив, що залізничний рух стабілізований, критична інфраструктура поступово повертається до роботи.

Кулеба наголосив, що мета ворога очевидна – Росія намагається зробити зброєю холод і темряву, зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу "Укрзалізниці", яка залишається однією з ключових артерій країни.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня російські війська здійснили атаку дронами по Полтавській області. Внаслідок влучання по об’єктах цивільної інфраструктури виникли пожежі.

Вранці росіяни атакували ударними безпілотниками Суми. Ворожі дрони влучили в об’єкт цивільної інфраструктури, є часткове знеструмлення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли інфраструктура Полтавська область Сумська область енергетика
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Чернігівщина після обстрілів: пошкоджені енергооб'єкти, діють відключення світла
07 жовтня 2025, 11:26
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
07 жовтня 2025, 11:12
Росіянин у Силах оборони: СБУ у Львові затримала"добровольця" під прикриттям
07 жовтня 2025, 10:59
Аналітики закликають ВР відновити конкурси на держслужбу та запровадити оплату праці за результатами
07 жовтня 2025, 10:56
Контрабанда на 11 млн грн: викрито групу, яка перевозила елітні годинники з Гонконгу, Китаю та ОАЕ
07 жовтня 2025, 10:44
Готували шаурму замість служби: на Донеччині військовий посадовець два роки використовував бійців у бізнесі дружини
07 жовтня 2025, 10:39
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07 жовтня 2025, 10:17
Жовтий рівень небезпеки в Одесі: школи та садочки перейшли на дистанційку
07 жовтня 2025, 10:04
На Львівщині митники вилучили брендові речі й косметику на понад мільйон гривень
07 жовтня 2025, 09:58
Контрафакт поштою: на Вінниччині судитимуть підпільних виробників цигарок та алкоголю
07 жовтня 2025, 09:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »