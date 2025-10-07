Фото: ДСНС

У ніч на 7 жовтня російські війська здійснили атаку дронами по Полтавській області

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучання по об’єктах цивільної інфраструктури виникли пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджені житловий будинок і господарча споруда.

До ліквідації наслідків залучені 16 одиниць техніки, 64 рятувальники та пожежний потяг Укрзалізниці.

Нагадаємо, 6 жовтня у Чернігові росіяни атакували безпілотниками житлові будинки. Інформації про постраждалих немає.