07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
07:22  03 жовтня
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
08:12  03 жовтня
Виконавиця "Парової машини" Ярина Квасній долучилася до Сил оборони
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 11:11

На Полтавщині внаслідок удару РФ зупинено видобуток газу: деталі від ДТЕК

03 жовтня 2025, 11:11
Читайте также на русском языке
Фото: ДТЕК
Читайте также
на русском языке

Вночі російські війська вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі компанії ДТЕК Нафтогаз. Для атаки ворог використав безпілотники та ракети

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДТЕК.

За даними компанії, внаслідок обстрілів було зупинено роботу низки об’єктів газовидобутку на Полтавщині. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням роботи підприємств.

Про постраждалих серед працівників не повідомляється.

Як відомо, останніми тижнями Росія посилила обстріли критичної енергетичної інфраструктури України. Під ударами опинилися як об’єкти електрогенерації, так і газовидобувні підприємства.

Мета таких атак - підірвати енергетичну стабільність України напередодні осінньо-зимового сезону та ускладнити підготовку до холодів.

За даними уряду, енергетичні компанії разом із ДСНС та місцевою владою працюють у посиленому режимі, щоб максимально швидко відновлювати роботу системи після обстрілів.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Полтавській області, застосувавши ракети та безпілотники.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли Полтавська область ДТЕК газова інфраструктура
Понад 13 тисяч свиней загинули внаслідок атаки дронами на Харківщині: що відомо
03 жовтня 2025, 10:32
Росіяни вдарили ФАБами та FPV-дронами по Запорізькому району: виникла пожежа, є поранені
03 жовтня 2025, 09:57
В Укренерго не підготувались до обстрілів: нардеп заявив про маніпуляції з будівництвом захисних саркофагів
03 жовтня 2025, 09:50
Всі новини »
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
"Заробили" понад 24 мільйони: в Одесі викрили транснаціональну шахрайську мережу
03 жовтня 2025, 11:55
На Київщині викрили мережу з нелегального продажу електронних сигарет та рідин для вейпів
03 жовтня 2025, 11:49
Збитки Києва на майже 73 млн грн: повідомлено про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств
03 жовтня 2025, 11:39
Допомагав росіянам на Сумщині: засудили агента РФ
03 жовтня 2025, 11:30
Вміст багажу шокував митників: в аеропорту Кракова затримали українця
03 жовтня 2025, 11:22
На Прикарпатті пʼяний лісничий на Toyota врізався у Volkswagen: одна людина загинула
03 жовтня 2025, 11:09
Українські дрони для США: у Вашингтоні узгоджують умови передачі технологій, - WSJ
03 жовтня 2025, 10:48
СБУ затримала у Миколаєві ворожу агентурну пару, яка "полювала" на інформацію про оборонні розробки
03 жовтня 2025, 10:45
Понад 13 тисяч свиней загинули внаслідок атаки дронами на Харківщині: що відомо
03 жовтня 2025, 10:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »