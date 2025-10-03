На Полтавщині внаслідок удару РФ зупинено видобуток газу: деталі від ДТЕК

Фото: ДТЕК

Вночі російські війська вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі компанії ДТЕК Нафтогаз. Для атаки ворог використав безпілотники та ракети

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДТЕК.

За даними компанії, внаслідок обстрілів було зупинено роботу низки об’єктів газовидобутку на Полтавщині. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням роботи підприємств.

Про постраждалих серед працівників не повідомляється.

Як відомо, останніми тижнями Росія посилила обстріли критичної енергетичної інфраструктури України. Під ударами опинилися як об’єкти електрогенерації, так і газовидобувні підприємства.

Мета таких атак - підірвати енергетичну стабільність України напередодні осінньо-зимового сезону та ускладнити підготовку до холодів.

За даними уряду, енергетичні компанії разом із ДСНС та місцевою владою працюють у посиленому режимі, щоб максимально швидко відновлювати роботу системи після обстрілів.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Полтавській області, застосувавши ракети та безпілотники.