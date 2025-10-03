07:58  03 октября
03 октября 2025, 10:32

Более 13 тысяч свиней погибли в результате атаки дронами в Харьковской области: что известно

03 октября 2025, 10:32
Читайте також українською мовою
Повреждена ферма в Харьковской области. Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В ночь на 3 октября в Нововодолажской общине Харьковской области российские войска атаковали сельскохозяйственное предприятие беспилотниками. В результате удара погибли около 13 тысяч голов скота

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что было зафиксировано более двух десятков попаданий. За медицинской помощью обратился охранник предприятия.

Кроме того, как сообщил глава общины Александр Есин, в результате атаки возник масштабный пожар. Горели восемь построек для содержания животных на общей площади 13,6 тыс. кв. м.

К ликвидации последствий были привлечены 32 спасателя и 9 единиц техники, в том числе пиротехническое подразделение и офицер-спасатель общины.

Напомним, в пятницу, 3 октября, российские войска нанесли удары четырьмя ФАБами и FPV-дронами по Камышевской и Кушугумской общинам Запорожской области.

