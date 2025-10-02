10:37  02 октября
В Киеве авария возле рынка Феофания парализовала движение к ТРЦ "Магелан"
09:15  02 октября
На Харьковщине работник похоронного бюро украл деньги погибшего военного
02:30  02 октября
В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины
UA | RU
UA | RU
02 октября 2025, 11:56

В Полтавской области столкнулись два автомобиля: есть погибший и пострадавшие

02 октября 2025, 11:56
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло в среду, 1 октября, около 11:40 вблизи села Хоружи Полтавского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись автомобили Volkswagen Transporter и Chevrolet Trax.

Предварительно установлено, что 51-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и столкнулся с другим авто Chevrolet под управлением 43-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получили 42-летняя пассажирка Chevrolet, а также водитель и 42-летний пассажир Volkswagen. Их госпитализировали. Водитель Volkswagen от травм скончался в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, ночью 2 октября на Сумщине Hyundai врезался в бетонные плиты и перевернулся. Погиб пассажир, три человека получили травмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтавская область авария ДТП происшествия погибший пострадавшие
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Харьковской области усиливают поддержку переселенцев благодаря сотрудничеству с международными партнерами
02 октября 2025, 13:28
В Украине обновили "Пакет школьника": что можно купить с 1 октября
02 октября 2025, 13:16
Планировали подрыв военных в Одессе: СБУ задержала супружеский "тандем" агентов РФ
02 октября 2025, 13:12
На Полтавщине нашли мертвым мужчину, который ушел на рыбалку и не вернулся
02 октября 2025, 12:57
В Черновцах застройщик обманул людей на 13 миллионов: вместо квартир и таунхаусов – фиктивные договоры
02 октября 2025, 12:50
Война на истощение: почему украинцам предлагают терпение вместо выхода
02 октября 2025, 12:46
В Одесской области военные уничтожили восемь вражеских мин, дрейфующих в море
02 октября 2025, 12:39
Экономическая стабильность Харьковщины: общие шаги власти и бизнеса
02 октября 2025, 12:26
На Прикарпатье правоохранитель пытался наладить схему побега уклонистов в Румынию
02 октября 2025, 12:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »