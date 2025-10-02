Фото: полиция

ДТП произошло в среду, 1 октября, около 11:40 вблизи села Хоружи Полтавского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись автомобили Volkswagen Transporter и Chevrolet Trax.

Предварительно установлено, что 51-летний водитель Volkswagen не справился с управлением и столкнулся с другим авто Chevrolet под управлением 43-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получили 42-летняя пассажирка Chevrolet, а также водитель и 42-летний пассажир Volkswagen. Их госпитализировали. Водитель Volkswagen от травм скончался в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, ночью 2 октября на Сумщине Hyundai врезался в бетонные плиты и перевернулся. Погиб пассажир, три человека получили травмы.