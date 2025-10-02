10:37  02 жовтня
02 жовтня 2025, 11:56

На Полтавщині зіткнулися два автомобілі: є загиблий і постраждалі

02 жовтня 2025, 11:56
Фото: поліція
ДТП сталася в середу, 1 жовтня, близько 11:40 поблизу села Хоружі Полтавського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися автомобілі Volkswagen Transporter та Chevrolet Trax.

Попередньо встановлено, що 51-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим авто Chevrolet під керуванням 43-річного чоловіка.

Внаслідок аварії травми отримали 42-річна пасажирка Chevrolet, а також водій та 42-річний пасажир Volkswagen. Їх госпіталізували. Водій Volkswagen від травм помер у лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Обставини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, вночі 2 жовтня на Сумщині Hyundai врізався в бетонні плити та перекинувся. Загинув пасажир, троє людей дістали травми.

