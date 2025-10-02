На Полтавщині зіткнулися два автомобілі: є загиблий і постраждалі
ДТП сталася в середу, 1 жовтня, близько 11:40 поблизу села Хоружі Полтавського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На дорозі зіткнулися автомобілі Volkswagen Transporter та Chevrolet Trax.
Попередньо встановлено, що 51-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим авто Chevrolet під керуванням 43-річного чоловіка.
Внаслідок аварії травми отримали 42-річна пасажирка Chevrolet, а також водій та 42-річний пасажир Volkswagen. Їх госпіталізували. Водій Volkswagen від травм помер у лікарні.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Обставини аварії з’ясовуються.
Нагадаємо, вночі 2 жовтня на Сумщині Hyundai врізався в бетонні плити та перекинувся. Загинув пасажир, троє людей дістали травми.