Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фургон Fiat Ducato под управлением 52-летнего водителя столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял 63-летний мужчина. От полученных травм водитель фургона погиб на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

