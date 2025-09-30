На Полтавщині фургон зіткнувся з вантажівкою: є загиблий
ДТП сталася 29 вересня близько 17:00 неподалік села Іванівка Лубенського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Фургон Fiat Ducato під керуванням 52-річного водія зіткнувся з вантажівкою DAF, якою керував 63-річний чоловік. Від отриманих травм водій фургона загинув на місці.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини події.
Нагадаємо, 29 вересня на Київщині легковик врізався у маршрутку. Одна людина загинула, восьмеро – постраждали.
