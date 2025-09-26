На Полтавщині Mitsubishi врізався в бетонний блок і перекинувся: є загиблий та постраждалі
ДТП сталася 26 вересня близько 03:40 на трасі Київ–Харків у Полтавському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Mitsubishi ASX не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав з дороги, врізався у бетонний блок та перекинувся.
Внаслідок аварії загинув один із пасажирів, особу якого наразі встановлюють. Травмованих 24-річного водія та ще одного пасажира, 21-річного хлопця, доставили до лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, вдень 25 вересня на Львівщині Audi вилетіла в кювет. Постраждали три дитини, зокрема немовля.
