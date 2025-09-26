Фото: поліція

ДТП сталася 26 вересня близько 03:40 на трасі Київ–Харків у Полтавському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Mitsubishi ASX не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав з дороги, врізався у бетонний блок та перекинувся.

Внаслідок аварії загинув один із пасажирів, особу якого наразі встановлюють. Травмованих 24-річного водія та ще одного пасажира, 21-річного хлопця, доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.

