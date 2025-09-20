Фото: поліція

Ввечері 19 вересня в Миргороді чоловік кинув страйкбольну гранату в приміщення аптеки на вулиці Гоголя



На місце події прибули правоохоронці. На щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили, що страйкбольну гранату кинув 49-річний житель Дніпропетровщини.

Слідчі вилучили речові докази.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за с. 296 КК України (хуліганство). Правоохоронці з’ясовують обставини та причини події.

