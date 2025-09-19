У Полтаві вертоліт Мі-2 прибрали з постаменту всього через добу

Фото: інтернет видання "Полтавщина"

У Полтаві вертоліт Мі-2, який 17 вересня встановили на місці колишнього пам'ятника Петра І, вже прибрали

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Варто зазначити, що він простояв на п'єдесталі всього одну добу.

Спочатку планувалося, що вертоліт стоятиме три тижні, проте обставини змінили плани, і 18 вересня ввечері його демонтували.

Нагадаємо, експонат встановлювали як тимчасову інсталяцію до 10-ї річниці створення 18-ї окремої бригади армійської авіації. Полтавці по-різному сприйняли ідею: одні вважали її цікавою фотозоною та вшануванням військових, інші висловлювали побоювання щодо безпеки.