Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Полтавщині: поїзди затримуються
Внаслідок нічного обстрілу знеструмлені кілька ділянок залізниці на Полтавщині
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".
У регіоні задіяли резервні тепловози. Наразі затримуються декілька пасажирських поїздів:
- №102 Херсон – Краматорськ;
- №63/111 Харків, Ізюм – Львів;
- №64/112 Львів – Харків, Ізюм;
- 791 Кременчук – Київ.
Станом на 07:00 пошкодження локалізували, а напругу подали – поїзди (в тому числі приміські) рухатимуться своїм ходом.
За інформацією в.о. очільника Полтавської ОВА Володимира Когута, вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. Виникли пожежі, які локалізували підрозділи ДСНС. Одна людина травмована.
Нагадаємо, 17 вересня на Полтавщині російський дрон влучив в АЗС. Постраждали четверо людей – троє водіїв та касир. Удар спричинив пожежу та руйнування будівлі.
