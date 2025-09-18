Ілюстративне фото: pixabay

Внаслідок нічного обстрілу знеструмлені кілька ділянок залізниці на Полтавщині

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

У регіоні задіяли резервні тепловози. Наразі затримуються декілька пасажирських поїздів:

№102 Херсон – Краматорськ;

№63/111 Харків, Ізюм – Львів;

№64/112 Львів – Харків, Ізюм;

791 Кременчук – Київ.

Станом на 07:00 пошкодження локалізували, а напругу подали – поїзди (в тому числі приміські) рухатимуться своїм ходом.

За інформацією в.о. очільника Полтавської ОВА Володимира Когута, вночі ворог атакував залізничну інфраструктуру у Миргородському районі. Виникли пожежі, які локалізували підрозділи ДСНС. Одна людина травмована.

Нагадаємо, 17 вересня на Полтавщині російський дрон влучив в АЗС. Постраждали четверо людей – троє водіїв та касир. Удар спричинив пожежу та руйнування будівлі.