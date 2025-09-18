После удара по АЗС на Полтавщине – четверо раненых: в ГСЧС показали последствия
В результате атаки российского беспилотника по автозаправочной станции на Полтавщине пострадали уже четыре человека – трое водителей и кассир. Удар вызвал пожар и разрушение здания
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Повреждены также автомобили, здание и оборудование станции.
К ликвидации последствий привлекались спасатели, пиротехники и кинологи ГСЧС, специальная техника и инженерное оборудование.
Пожар ликвидирован, работы по разбору завалов завершены.
Напомним, вечером 17 сентября в Полтавском районе зафиксирован удар вражеского беспилотника по автозаправочной станции. Сообщалось об одном пострадавшем.
