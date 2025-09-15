Смертельное ДТП на Полтавщине: легковушка влетела в грузовик
Авария произошла 14 сентября на 151 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский. Это неподалеку от города Пирятин
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно, 21-летний водитель Audi столкнулся с грузовым автомобилем Daf, за рулем которого находился 53-летний мужчина. В результате аварии водитель легкового авто скончался от полученных травм.
Правоохранители начали расследование.
Напомним, ранее в Прикарпатье произошла авария. Женщина сбила 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшего ребенка госпитализировали.
Смертельное ДТП в Сумской области: погиб пассажир, двое водителей в больницеВсе новости »
12 сентября 2025, 12:51Подробности ДТП с участием детектива НАБУ на Прикарпатье: обнародованы фото и видео
12 сентября 2025, 11:54В Полтаве произошло ДТП с участием трех автомобилей и машины полиции
11 сентября 2025, 16:05
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
15 сентября 2025, 11:40В Харьковской области мужчина подорвался на мине
15 сентября 2025, 11:35Обещал женщине "помочь" ее мужу: в Киеве задержали дельца, который "торговал" снятием с розыска
15 сентября 2025, 11:10В Украине за 5 месяцев змеи укусили полсотни человек: как защититься
15 сентября 2025, 10:57Россияне ударили по спасателям на Черниговщине: 4 пожарных травмированы
15 сентября 2025, 10:33В Харькове судили "фаната РФ", который "сливал" данные об ВСУ
15 сентября 2025, 10:25В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его в ДТП
15 сентября 2025, 10:11Донетчина под огнем РФ: 2 погибших, 20 раненых за сутки
15 сентября 2025, 09:56Россия атаковала Украину ракетами С-300 и 84 дронами: как отработала ПВО
15 сентября 2025, 09:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Все блоги »