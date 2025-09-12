16:05  12 сентября
В эти выходные в Украине будет переменная погода
11:28  12 сентября
В Житомирской области во время пожара погиб мужчина
08:30  12 сентября
Укрзализныця назначила дополнительные поезда на сентябрь
12 сентября 2025, 13:24

Привязывали к кровати, оставляли без еды: в Полтавской области за пытки будут судить шестерых работников СИЗО

12 сентября 2025, 13:24
Фото: ГБР
По данным следствия, один из заключенных выразил недовольство условиями содержания. Тогда начальник отдела режима и охраны решил наказать его

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Как сообщили в ДБР, начальник режима и охраны приказал подчиненным обустроить специальную камеру в медицинской части СИЗО. Там они приковали жаловавшегося на условия мужчину к металлической кровати с помощью наручников. Его ноги связали веревками. Он был без воды и еды, без возможности сходить в туалет более суток.

При этом руководитель отдела наблюдал издевательства через камеры и периодически заходил в помещение, чтобы проверить, как это происходит. Когда мужчина пытался ослабить путы, начальник вызвал подчиненных, чтобы те их затащили потужиться.

Сотрудники СИЗО пытались это нарушение скрыть. Они удалили видеозаписи. Однако правоохранители смогли восстановить копии этих видео. В ходе расследования было проведено 9 обысков, 56 допросов, 8 экспертиз и 19 обзоров видеозаписей и вещественных доказательств.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении начальника отдела, очередного помощника начальника учреждения, трех старших по корпусу и младшего инспектора отдела режима и охраны. Все они обвиняются в пытках (ч. 3 ст. 127 УК Украины).Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Двое фигурантов уже освобождены, остальные отстранены от должностей", - сообщили в ГБР.

Напомним, в мае Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило многочисленные факты пыток заключенных в ряде регионов Украины. Объявлены подозрения в пытках четырем должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)".

Впоследствии стало известно, что бывший начальник Божковской исправительной колонии в Полтавской области, где, как выяснили стражи порядка, пытали заключенных, при освобождении получил премию и другие выплаты на 400 000 грн.

Также сообщалось, что перед судом предстанут участники преступной организации, истязавшей осужденных на территории госучреждения "Бердянская исправительная колония (№77)".

