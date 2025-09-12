Фото: ДБР

За даними слідства, один з ув’язнених висловив невдоволення умовами утримання. Тоді начальник відділу режиму й охорони вирішив покарати його

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Як повідомили в ДБР, начальник режиму й охорони наказав підлеглим облаштувати спеціальну камеру в медичній частині СІЗО. Там вони прикували чоловіка, який скаржився на умови, до металевого ліжка за допомогою кайданків. Його ноги зв'язали мотузками. Він був без води та їжі, без можливости сходити в туалет понад добу.

При цьому керівник відділу спостерігав за знущаннями через камери та періодично заходив у приміщення, щоб перевірити, як це відбувається. Коли чоловік намагався послабити пута, начальник викликав підлеглих, щоб ті їх затягнули тугіше.

Працівники СІЗО намагались це порушення приховати. Вони видалили відеозаписи. Проте правоохоронці змогли відновити копії тих відео. Під час розслідування провели 9 обшуків, 56 допитів, 8 експертиз та 19 оглядів відеозаписів і речових доказів.

"До суду направлено обвинувальний акт стосовно начальника відділу, чергового помічника начальника установи, трьох старших по корпусу та молодшого інспектора відділу режиму й охорони. Всі вони обвинувачуються у катуванні (ч. 3 ст. 127 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Двоє фігурантів уже звільнені, решта відсторонені від посад", - повідомили в ДБР.

Нагадаємо, у травні Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України. Оголошено підозри у катуванні чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)".

Згодом стало відомо, що колишній начальник Божковської виправної колонії у Полтавській області, де, як з'ясували правоохоронці, катували ув'язнених, при звільненні отримав премію та інші виплати на 400 000 грн.

Також повідомлялося, що перед судом постануть учасники злочинної організації, яка катувала засуджених на території держустанови "Бердянська виправна колонія (№ 77)".