11:54  12 вересня
Подробиці ДТП за участі детектива НАБУ на Прикарпатті: оприлюднені фото та відео
11:28  12 вересня
На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
08:30  12 вересня
Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на вересень
UA | RU
UA | RU
12 вересня 2025, 13:24

Прив'язували до ліжка, залишали без їжі: на Полтавщині за катування будуть судити шістьох працівників СІЗО

12 вересня 2025, 13:24
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

За даними слідства, один з ув’язнених висловив невдоволення умовами утримання. Тоді начальник відділу режиму й охорони вирішив покарати його

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Як повідомили в ДБР, начальник режиму й охорони наказав підлеглим облаштувати спеціальну камеру в медичній частині СІЗО. Там вони прикували чоловіка, який скаржився на умови, до металевого ліжка за допомогою кайданків. Його ноги зв'язали мотузками. Він був без води та їжі, без можливости сходити в туалет понад добу.

При цьому керівник відділу спостерігав за знущаннями через камери та періодично заходив у приміщення, щоб перевірити, як це відбувається. Коли чоловік намагався послабити пута, начальник викликав підлеглих, щоб ті їх затягнули тугіше.

Працівники СІЗО намагались це порушення приховати. Вони видалили відеозаписи. Проте правоохоронці змогли відновити копії тих відео. Під час розслідування провели 9 обшуків, 56 допитів, 8 експертиз та 19 оглядів відеозаписів і речових доказів.

"До суду направлено обвинувальний акт стосовно начальника відділу, чергового помічника начальника установи, трьох старших по корпусу та молодшого інспектора відділу режиму й охорони. Всі вони обвинувачуються у катуванні (ч. 3 ст. 127 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Двоє фігурантів уже звільнені, решта відсторонені від посад", - повідомили в ДБР.

Нагадаємо, у травні Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України. Оголошено підозри у катуванні чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)".

Згодом стало відомо, що колишній начальник Божковської виправної колонії у Полтавській області, де, як з'ясували правоохоронці, катували ув'язнених, при звільненні отримав премію та інші виплати на 400 000 грн.

Також повідомлялося, що перед судом постануть учасники злочинної організації, яка катувала засуджених на території держустанови "Бердянська виправна колонія (№ 77)".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область ДБР розслідування катування
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
На Житомирщині судили водія, який збив дитину на електросамокаті: як його покарали
12 вересня 2025, 13:46
У Боровій на Харківщині росіяни зруйнували будинок – під завалами можуть бути люди
12 вересня 2025, 13:33
Повалили на землю й били: у Франківську нацгвардієць потрапив до лікарні після нападу
12 вересня 2025, 13:13
Смертельна ДТП на Сумщині: загинув пасажир, двоє водіїв у лікарні
12 вересня 2025, 12:51
Падіння боєприпасу з українського винищувача на Волині: ДБР відкрило кримінальне провадження
12 вересня 2025, 12:36
Харківщина в лідерах зі створення умов для бізнесу
12 вересня 2025, 12:26
Подробиці ДТП за участі детектива НАБУ на Прикарпатті: оприлюднені фото та відео
12 вересня 2025, 11:54
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
12 вересня 2025, 11:35
На Житомирщині під час пожежі загинув чоловік
12 вересня 2025, 11:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »