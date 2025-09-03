Фото: pixabay

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався на початку липня у лісосмузі біля будинку, де мешкала родина. Під час конфлікту чоловік побив 9-річну падчерку. За висновком судмедекспертизи, отримані травми віднесені до категорії середньої тяжкості та спричинили тривалий розлад здоров’я дитини.

Наразі 35-річний фігурант перебуває під вартою. Обвинувальний акт скерований до суду.

Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку липня на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який до смерть побив чотирирічного хлопчика. Мати хлопчика заявила, що нібито дитина "просто впала".