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На Днепропетровщине задержан мужчина, избивший малолетнего мальчика. Мать мальчика заявила, что якобы ребенок "просто упал"

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Кривом Роге 28-летний мужчина избил 4-летнего сына своей сожительницы. Ребенок не получил медицинской помощи. К сожалению, мальчик скончался от полученных травм.

Мужчину полиция уже задержала. Однако сообщается, что мать мальчика встала на защиту любимого и заявила, что ее сын якобы упал с качелей.

Отмечается, что эта семья состоит на учете у социальных служб. В прошлом году соцслужбы забрали из семьи всех троих детей. Женщина того времени была беременна четвертым ребенком. Впоследствии ее лишили родительских прав на старшего сына. Тогда ее сожитель уже получил 200 часов общественных работ за издевательство над пасынком.

Сейчас в семье двое детей. Однако их забрали социальные службы.

Напомним, ранее в Прикарпатье нашли тело маленького ребенка. Правоохранителей вызвали соседи, слышавшие детские крики из квартиры. Там полиция обнаружила тело трехлетней девочки. Ее мать не дала объяснений. Теперь женщина подозревается в убийстве собственного ребенка.