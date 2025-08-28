На Полтавщині з'явився меморіал загиблим працівникам ТЦК

фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

У Кобеляках днями відкрили меморіал з прізвищами військовослужбовців, які віддали життя за незалежність та територіальну цілісність України.

На стелі – десять імен. Ці солдати, сержанти та офіцери в різний час проходили службу в Третьому відділі Полтавського районного ТЦК та СП.

"Ця меморіальна дошка – символ пам'яті, вдячності й шани. Вона нагадує сучасникам і нащадкам про мужність тих, хто віддав свої життя за Україну, і про те, якою ціною щодня виборюється свобода та незалежність України", – йдеться у повідомленні.

