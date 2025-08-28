14:15  28 серпня
У Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом МіГ-29 Сергієм Бондарем
10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
11:57  28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
28 серпня 2025, 17:05

На Полтавщині з'явився меморіал загиблим працівникам ТЦК

28 серпня 2025, 17:05
фото: Полтавський обласний ТЦК та СП
Меморіал загиблим працівникам ТЦК з'явився у Полтавській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

У Кобеляках днями відкрили меморіал з прізвищами військовослужбовців, які віддали життя за незалежність та територіальну цілісність України.

На стелі – десять імен. Ці солдати, сержанти та офіцери в різний час проходили службу в Третьому відділі Полтавського районного ТЦК та СП.

"Ця меморіальна дошка – символ пам'яті, вдячності й шани. Вона нагадує сучасникам і нащадкам про мужність тих, хто віддав свої життя за Україну, і про те, якою ціною щодня виборюється свобода та незалежність України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть трьох чоловіків, які побили військовослужбовців ТЦК. Наразі всі троє перебувають під домашнім арештом.

27 серпня 2025
