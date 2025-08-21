В Полтавской области выставили на продажу сыродельный комбинат

фото: inventure.com

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Latifundist.com.

Предприятие расположено на арендованном земельном участке площадью 8 га в черте города Миргород Полтавской области. На площади 25 тыс. м² расположены производственные цеха, складские помещения, склады-холодильники на 8 тыс. м², гаражи, собственная АЗС.

Предприятие было построено в 1982 году для производства цельномолочных продуктов и сливочного масла. В 1990 г. был построен цех мороженого мощностью 2 т в день. В 2014 году комбинат остановил производство и законсервировал оборудование из-за запрета на ввоз молочной продукции в РФ, куда поставлялось до 90% его продукции.

Напомним, в Полтавской области обломки вражеских дронов повредили коммунальное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.