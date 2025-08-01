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В суд передали обвинительный акт в отношении трех жителей Кременчуга, избивших военнослужащих местного РТЦК и СП

Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, инцидент произошел в мае этого года во время проверки военно-учетных документов одного из горожан. Между ним и военными возник словесный конфликт, к которому присоединились еще двое мужчин. Они нанесли военнослужащим многочисленные удары, распылили газовый баллончик и повредили служебный автомобиль телескопической палкой.

Обвиняемым инкриминируют хулиганство с применением холодного оружия и незаконное обращение с оружием (ч. ч. 2, 4 ст. 296, ч. 2 ст. 263 УК Украины).

Сейчас все трое находятся под домашним арестом.

Напомним, в Хмельницкой области судили мужчину, который ударил работника ТЦК и повалил его на землю. На суде мужчина признал вину. Ему назначили три года тюрьмы.