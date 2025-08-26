Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Мужчину поразило током при выполнении бытовых ремонтных работ. Медики, прибывшие по вызову, ничем не смогли помочь – он скончался на месте.

Для выяснения точной причины смерти назначена судмедэкспертиза. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

