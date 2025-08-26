В Полтавской области мужчина погиб от поражения током во время ремонта
Происшествие случилось днем 24 августа в селе Зубовка Миргородского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.
Мужчину поразило током при выполнении бытовых ремонтных работ. Медики, прибывшие по вызову, ничем не смогли помочь – он скончался на месте.
Для выяснения точной причины смерти назначена судмедэкспертиза. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
Напомним, в ночь на 24 августа в Кременчуге, что в Полтавской области, на улице Университетской трагически погиб 21-летний местный житель. Парень выпал из окна многоквартирного дома.
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Меньше гостей, больше чеки: средний счет в ресторанах Украины вырос на 17%
26 августа 2025, 11:44Шпионил в женском образе: в Одесской области осудили российского агента
26 августа 2025, 11:33В Днепре разоблачили группу, сбывавшую поддельные гаджеты на сумму более 24 млн грн
26 августа 2025, 11:16В Черниговской области во время пожара погиб 17-летний парень
26 августа 2025, 11:08Столкновение легковушек под Броварами на Киевщине: есть погибший и пострадавший
26 августа 2025, 10:55Разбойное нападение на остановке в Киеве: полиция задержала двух подозреваемых
26 августа 2025, 10:50В Киеве разоблачили 10 подпольных казино, которые приносили миллионные прибыли
26 августа 2025, 10:45Утонул в реке: в Николаеве нашли тело 15-летнего мальчика
26 августа 2025, 10:40Пытали и шантажировали заключенных: в Харькове задержали начальника колонии и его сотрудников
26 августа 2025, 10:31Меньше половины школ и садов Полтавской громады готовы к учебному году – что не так
26 августа 2025, 10:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все блоги »