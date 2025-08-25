Из-за непогоды обесточены четыре общины Полтавщины

Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате неблагоприятных погодных условий на Полтавщине произошло аварийное отключение электроэнергии. Аварийные бригады уже работают над возобновлением электроснабжения

Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

По его словам, обесточенными остаются населенные пункты в Шишацкой, Глобинской, Миргородской и Кобеляцкой общинах.

По данным АО "Полтаваоблэнерго", без электроснабжения сейчас – 179 юридических и 1543 бытовых потребителя.

Аварийные команды активно работают над возобновлением электроснабжения.

Напомним, в понедельник, 25 августа, в Украине ожидается переменная облачность. Днем кратковременные дожди могут пройти на Волыни и Ровенщине, в то время как на большинстве территории страны осадки не ожидаются.