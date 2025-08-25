Через негоду знеструмлено чотири громади Полтавщини

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Унаслідок несприятливих погодних умов на Полтавщині сталося аварійне відключення електроенергії. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання

Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

За його словами, знеструмленими залишаються населені пункти у Шишацькій, Глобинській, Миргородській та Кобеляцькій громадах.

За даними АТ "Полтаваобленерго", без електропостачання наразі – 179 юридичних і 1543 побутових споживачі.

Аварійні команди активно працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, у понеділок, 25 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень короткочасні дощі можуть пройти на Волині та Рівненщині, тоді як на більшості території країни опади не передбачаються.