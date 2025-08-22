11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта

Фото: ЦОДПА
В Полтавской области, близ села Зарог Оржицкой общины, во время копания глины на окраине лесного массива местные жители наткнулись на бивень мамонта

О находке в Центре охраны и исследований памятников археологии сообщила краевед Наталья Погорелова, передает RegioNews.

К сожалению, бивень лежал очень близко к поверхности, поэтому испытал значительную эрозию и не подлежит музеефикации.

По оценкам специалистов, он находился в верхней части склона плато коренной террасы правого берега реки Оржица. Вероятно, он принесен ледником вместе с глиняным лесом.

Это не первая палеонтологическая находка в этой местности.

Еще 16 сентября 2005 года председатель Оржицкого районного совета того времени Сергей Гордиенко сообщил об обнаружении костей мамонта на территории карьера Тарасовского кирпичного завода.

Несколькими днями ранее местные школьники передали в районный музей обломки бивня мамонта, также найденные в той же местности.

Напомним, весной этого года в Винницкой области ученые обнаружили уникальный скально-пещерный комплекс. Археологи связывают существование пещерных обителей с философским течением и мистическими практиками исихизма.

