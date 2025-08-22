Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта

Фото: ЦОДПА

У Полтавській області, поблизу села Заріг Оржицької громади, під час копання глини на околиці лісового масиву місцеві жителі натрапили на бивень мамонта

Про знахідку в Центр охорони та досліджень пам'яток археологїі повідомила краєзнавиця Наталія Погорелова, передає RegioNews.

На жаль, бивень лежав дуже близько до поверхні, тому зазнав значної ерозії та не підлягає музеєфікації.

За оцінками фахівців, він знаходився у верхній частині схилу плато корінної тераси правого берега річки Оржиця. Ймовірно, його принесено льодовиком разом із глиняним лесом.

Це не перша палеонтологічна знахідка в цій місцевості.

Ще 16 вересня 2005 року голова Оржицької районної ради того часу, Сергій Гордієнко, повідомив про виявлення кісток мамонта на території кар'єру Тарасівського цегельного заводу.

За кілька днів до цього місцеві школярі передали до районного музею уламки бивня мамонта, також знайдені у тій самій місцевості.

Нагадаємо, цьогоріч весною у Вінницькій області науковці виявили унікальний скельно-печерний комплекс. Археологи пов'язують існування печерних обителей з філософською течією та містичними практиками ісихазму.