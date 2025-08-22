11:54  22 серпня
Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта
09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 11:54

Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта

22 серпня 2025, 11:54
Читайте также на русском языке
Фото: ЦОДПА
Читайте также
на русском языке

У Полтавській області, поблизу села Заріг Оржицької громади, під час копання глини на околиці лісового масиву місцеві жителі натрапили на бивень мамонта

Про знахідку в Центр охорони та досліджень пам'яток археологїі повідомила краєзнавиця Наталія Погорелова, передає RegioNews.

На жаль, бивень лежав дуже близько до поверхні, тому зазнав значної ерозії та не підлягає музеєфікації.

За оцінками фахівців, він знаходився у верхній частині схилу плато корінної тераси правого берега річки Оржиця. Ймовірно, його принесено льодовиком разом із глиняним лесом.

Це не перша палеонтологічна знахідка в цій місцевості.

Ще 16 вересня 2005 року голова Оржицької районної ради того часу, Сергій Гордієнко, повідомив про виявлення кісток мамонта на території кар'єру Тарасівського цегельного заводу.

За кілька днів до цього місцеві школярі передали до районного музею уламки бивня мамонта, також знайдені у тій самій місцевості.

Нагадаємо, цьогоріч весною у Вінницькій області науковці виявили унікальний скельно-печерний комплекс. Археологи пов'язують існування печерних обителей з філософською течією та містичними практиками ісихазму.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область археологія музей мамонт знахідка бивень мамонта
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Румунія готова надати авіапідтримку Україні у війні з РФ
22 серпня 2025, 13:30
Державі повернуто земельну ділянку вартістю 2,4 млн грн на Дніпропетровщині
22 серпня 2025, 13:17
На Черкащині внаслідок ДТП постраждав 21-річний мотоцикліст
22 серпня 2025, 13:01
Хабар за відстрочку: на Кіровоградщині затримали директора коледжу
22 серпня 2025, 12:53
Наслідки обстрілу Львова: пошкоджено десятки будинків, дитсадок і адмінспоруди
22 серпня 2025, 12:38
У Києві затримали 49-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини
22 серпня 2025, 12:25
На Донеччині військовий керівник організував фіктивні виплати підлеглим на 2 млн грн
22 серпня 2025, 12:13
До 170 тис. грн штрафу або 3 роки тюрми: новий законопроєкт щодо незаконного перетину кордону
22 серпня 2025, 11:43
Товар на 12 млн грн: на Київщині група ділків збувала підроблені сигарети відомих брендів
22 серпня 2025, 11:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »