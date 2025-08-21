Фото: поліція

ДТП сталася 20 серпня близько 11:00 у Миргородському районі неподалік села Широка Долина

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

На трасі зіткнулися два автомобілі Ford Renault. Внаслідок зіткнення остання автівка перекинулася на дах.

Обидва водії, чоловіки 40 та 39 років, отримали травма. Їх доставили до лікарні.

Обставини та причини ДТП встановлюють правоохоронці.

