На Полтавщині внаслідок ДТП автівка перекинулася на дах: є постраждалі
ДТП сталася 20 серпня близько 11:00 у Миргородському районі неподалік села Широка Долина
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На трасі зіткнулися два автомобілі Ford Renault. Внаслідок зіткнення остання автівка перекинулася на дах.
Обидва водії, чоловіки 40 та 39 років, отримали травма. Їх доставили до лікарні.
Обставини та причини ДТП встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, на Закарпатті внаслідок зіткнення Volkswagen Touran перекинувся на дах, а Mercedes ML – відкинуло у відбійник. Трьох пасажирів із першої автівки госпіталізували.
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Безугла залишиться в Раді – "Слуга народу" не підтримала її відсторонення
21 серпня 2025, 11:25Зеленський: "Щоб закінчити з темою виборів, я був би задоволений, якби вони вже відбулися"
21 серпня 2025, 11:14Масове виробництво української ракети "Фламінго" стартує вже цієї зими – що відомо
21 серпня 2025, 10:55Має бізнес в окупованому Криму: після звільнення Олени Думи на посаду голови АРМА призначили Ярославу Максименко
21 серпня 2025, 10:40Підтримка міжнародних партнерів: Харківщина отримає $14 млн на гуманітарні проєкти
21 серпня 2025, 10:31Удар "Калібрами" по американському підприємству на Закарпатті: зʼявились фото наслідків
21 серпня 2025, 10:23На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
21 серпня 2025, 10:03У Києві крадії зі стажем винесли з квартири понад $8 тисяч: їм загрожує до 8 років
21 серпня 2025, 09:52На Закарпатті російська ракета влучила по американській компанії з виготовлення електроніки, – Сибіга
21 серпня 2025, 09:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі блоги »