На Полтавщине на пляже нашли мертвую женщину — полиция выясняет обстоятельства

Фото: Полиция Полтавской области

В Миргороде 4 августа около 13:40 на одном из местных пляжей в водоеме обнаружили женщину без сознания

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что на место происшествия прибыли полиция и медики, однако спасти женщину 1956 года не удалось — она скончалась на месте.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следствие продолжается.

Напомним, на озере в пригороде Харькова гидроцикл влетел в "таблетку". В результате столкновения пострадала 33-летняя пассажирка плавсредства, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.