На Полтавщине на пляже нашли мертвую женщину — полиция выясняет обстоятельства
В Миргороде 4 августа около 13:40 на одном из местных пляжей в водоеме обнаружили женщину без сознания
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что на место происшествия прибыли полиция и медики, однако спасти женщину 1956 года не удалось — она скончалась на месте.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следствие продолжается.
Напомним, на озере в пригороде Харькова гидроцикл влетел в "таблетку". В результате столкновения пострадала 33-летняя пассажирка плавсредства, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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