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05 серпня 2025, 12:38

На Полтавщині на пляжі знайшли мертву жінку — поліція з'ясовує обставини

05 серпня 2025, 12:38
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Фото: Поліція Полтавської області
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У Миргороді 4 серпня близько 13:40 на одному з місцевих пляжів у водоймі виявили жінку без свідомості

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що на місце події прибули поліція та медики, однак врятувати жінку 1956 року народження не вдалося — вона померла на місці.

Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

Слідство триває.

Нагадаємо, на озері у передмісті Харкова гідроцикл влетів у "таблетку". Внаслідок зіткнення постраждала 33-річна пасажирка плавзасобу, її доставили до лікарні у тяжкому стані.

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