На Полтавщині на пляжі знайшли мертву жінку — поліція з'ясовує обставини

Фото: Поліція Полтавської області

У Миргороді 4 серпня близько 13:40 на одному з місцевих пляжів у водоймі виявили жінку без свідомості

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що на місце події прибули поліція та медики, однак врятувати жінку 1956 року народження не вдалося — вона померла на місці.

Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

Слідство триває.

Нагадаємо, на озері у передмісті Харкова гідроцикл влетів у "таблетку". Внаслідок зіткнення постраждала 33-річна пасажирка плавзасобу, її доставили до лікарні у тяжкому стані.