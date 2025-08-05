На Полтавщині на пляжі знайшли мертву жінку — поліція з'ясовує обставини
У Миргороді 4 серпня близько 13:40 на одному з місцевих пляжів у водоймі виявили жінку без свідомості
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що на місце події прибули поліція та медики, однак врятувати жінку 1956 року народження не вдалося — вона померла на місці.
Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.
Слідство триває.
Нагадаємо, на озері у передмісті Харкова гідроцикл влетів у "таблетку". Внаслідок зіткнення постраждала 33-річна пасажирка плавзасобу, її доставили до лікарні у тяжкому стані.
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