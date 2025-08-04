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04 августа 2025, 07:55

На озере в пригороде Харькова гидроцикл влетел в "таблетку": серьезно пострадала женщина

04 августа 2025, 07:55
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иллюстративное фото: AI
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Инцидент произошел в субботу, 2 августа, на озере в поселке Безлюдовка Харьковского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На озере прогулочный гидроцикл врезался в надувной матрас для катания на воде, подсоединенный к другому водному скутеру.

В результате столкновения 33-летнюю пассажирку резиновой "таблетки" доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полиция установила водителей двух скутеров. Это 30-летние мужчина и женщина. Их направили на освидетельствование. Два скутера и матрас для катания правоохранители изъяли.

По данному факту ведется расследование по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил эксплуатации водного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.

Напомним, на днях в Одессе трех подростков на надувном матрасе унесло в море. Инцидент произошел на пляже "Золотой берег". К счастью, спасатели вовремя заметили детей и вытащили их на берег.

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