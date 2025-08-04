На озере в пригороде Харькова гидроцикл влетел в "таблетку": серьезно пострадала женщина
Инцидент произошел в субботу, 2 августа, на озере в поселке Безлюдовка Харьковского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На озере прогулочный гидроцикл врезался в надувной матрас для катания на воде, подсоединенный к другому водному скутеру.
В результате столкновения 33-летнюю пассажирку резиновой "таблетки" доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Полиция установила водителей двух скутеров. Это 30-летние мужчина и женщина. Их направили на освидетельствование. Два скутера и матрас для катания правоохранители изъяли.
По данному факту ведется расследование по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил эксплуатации водного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.
Напомним, на днях в Одессе трех подростков на надувном матрасе унесло в море. Инцидент произошел на пляже "Золотой берег". К счастью, спасатели вовремя заметили детей и вытащили их на берег.