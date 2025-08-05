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05 августа 2025, 10:22

В Днепре в пакете обнаружили новорожденного мальчика: что известно о состоянии ребенка

05 августа 2025, 10:22
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Фото: Телеграмм/ДС: новости Днепр
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Мужчина случайно обнаружил младенца, оставленного прямо на улице в пакете

Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области, передает RegioNews.

В субботу, 4 августа, на улице Владимира Пилишенко местный житель обнаружил новорожденного ребенка. Младенец находился в полиэтиленовом пакете и имел при себе плаценту. Мужчина сразу сообщил о происшествии в полицию.

По вызову прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции. Полицейские оказали первую домедицинскую помощь, зафиксировали пуповину и передали мальчика медикам. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. Сейчас он находится под наблюдением врачей, состояние оценивается как стабильное.

В ходе оперативных действий правоохранители установили вероятную мать младенца. Ею оказалась 24-летняя местная жительница, проживающая неподалеку от места происшествия. Ее также доставили в больницу для осмотра. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса Украины – оставление в опасности. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, а также мотивы поступка женщины.

Ранее сообщалось, что в городе Богуслав на Киевщине родители оставили новорожденного мальчика прямо на улице в хозяйственной сумке. Горе-супругам грозит до трех лет лишения свободы.

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