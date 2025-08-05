Ножом в грудь: на Днепропетровщине женщина напала на мужчину
На днях в одной из квартир в Покровском районе Кривого Рога между сожниками произошел конфликт, в результате которого женщина нанесла мужчине тяжелые телесные повреждения
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что 38-летний пострадавший госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки.
Правоохранители задержали 45-летнюю подозреваемую. Женщине сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Напомним, в Киевской области мужчина убил товарища лопатой. Потерпевший скончался на месте. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Ровенской области мужчина во время ссоры ударил товарища ножом в шею. Потерпевший скончался на месте.
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