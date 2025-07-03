Момент попадания дрона по ТЦК в Полтаве попал на видеорегистратор

скриншот с видео

Сегодня, 3 июля, около 9:00 в Полтаве российские беспилотники нанесли удар по территориальному центру комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Момент атаки удалось зафиксировать на видеорегистраторе одного из автомобилей

Соответствующее видео прилетов появилось в сети, передает RegioNews.

На кадрах видно, как беспилотник совершает попадание, после чего на месте происшествия возникает пожар.

Напомним, утром Полтаву массированно атаковали российские беспилотники. Несколько из них попали в здание ТЦК.

По данным Полтавской ОВ погибли два человека, 11 — ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций.