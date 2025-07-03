Атака "шахедов" на здание ТЦК в Полтаве: погибли 2 человека, 11 ранены
В результате утренней атаки ударных беспилотников на здание Полтавского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки есть по меньшей мере две жертвы и более 10 раненых
Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.
В городе возник пожар, повреждена гражданская инфраструктура.
"По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 — ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций", — говорится в сообщении.
Напомним, утром Полтаву массированно атаковали российские беспилотники. Несколько из них попали в здание ТЦК.
Позже в соцсетях появилось видео прилетов по территориальному центру комплектования и социальной поддержке.
В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что в результате атаки на Полтавский объединенный городской ТЦК и СП погибли и ранены люди, в том числе среди гражданского населения.