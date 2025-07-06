Войска РФ нанесли более 500 ударов по Запорожской области: разрушены фабрика и ферма

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 532 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак есть разрушения, пострадал человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Поступило 20 сообщений о разрушении квартир, частных домов, автомобилей, сельхозтехники и помещений фабрики и фермы. Пожилая женщина пострадала в результате вражеской атаки на Запорожский район", - говорится в сообщении.