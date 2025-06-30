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30 июня 2025, 12:55

В Сухопутных войсках прокомментировали удар по ТЦК в Кривом Роге

30 июня 2025, 12:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Военнослужащие и гражданские работники учреждения прием граждан не осуществляли и во время тревоги находились в укрытии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.

Как отмечается, в понедельник, 30 июня, врагом нанесен удар с помощью БпЛА рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в г. Кривой Рог. Благодаря своевременно отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травм и потерь среди личного состава.

Военнослужащие и работники учреждения не пострадали. Однако, к сожалению, ранены среди гражданских граждан, которые находились рядом с местом вражеской атаки.

Ранее мы сообщали, что в сети опубликовали видео момента прилета в ТЦК Кривого Рога.

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