Россия атаковала портовую инфраструктуру Николаева, - ОВА
Сегодня ночью россияне массированно атаковали Николаев "шахедами". Под ударом оказалась портовая инфраструктура, работала ПВО
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
В результате атаки повреждены складские здания и электросети. Предварительно, обошлось без пострадавших.
"Минус 26 БпЛА типа "Shahed 131/136" в области", - говорится в сообщении.
Кроме того, ночью враг атаковал Коблевскую общину Николаевского района. В результате обстрелов в селе Рыбаковка повреждены 13 частных домов, здания на территории нескольких баз отдыха, отделение "Укрпочты" и магазин. Возникли пожары сухой травы и столовой базы отдыха.
Также повреждена линия электропередач, из-за чего обесточены 531 абонент.
Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Запорожье и Запорожский район шестью "шахедами". В результате вражеских обстрелов есть повреждения, ранена женщина.