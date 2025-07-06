Россия атаковала портовую инфраструктуру Николаева, - ОВА

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Сегодня ночью россияне массированно атаковали Николаев "шахедами". Под ударом оказалась портовая инфраструктура, работала ПВО

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

В результате атаки повреждены складские здания и электросети. Предварительно, обошлось без пострадавших.

"Минус 26 БпЛА типа "Shahed 131/136" в области", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью враг атаковал Коблевскую общину Николаевского района. В результате обстрелов в селе Рыбаковка повреждены 13 частных домов, здания на территории нескольких баз отдыха, отделение "Укрпочты" и магазин. Возникли пожары сухой травы и столовой базы отдыха.

Также повреждена линия электропередач, из-за чего обесточены 531 абонент.