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03 июля 2025, 09:29

В Полтаве российский дрон попал в здание ТЦК

03 июля 2025, 09:29
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня утром, 3 июля, российские беспилотники массированно атаковали Полтаву. Зафиксировано попадание дрона по зданию территориального центра комплектования (ТЦК)

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

После атаки БпЛА в городе загорелся сильный пожар.

Информация требует подтверждения. Детали происшествия уточняются.

Ожидаем официальные комментарии от правоохранительных и военных структур.

Напомним, 30 июня россияне атаковали Кривой Рог. Дрон-камикадзе попал по зданию ТЦК. Военнослужащие и работники учреждения не пострадали. Однако, к сожалению, были ранены гражданские граждане, находившиеся рядом с местом вражеской атаки.

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