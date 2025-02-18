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Мужчине, совершившему самоубийство в помещении хмельницкого ТЦК и СП 13 февраля, было 35 лет

Об этом сообщает "Суспільне Хмельницький" со ссылкой на спикера Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлию Шевченко, передает RegioNews.

По ее словам, 13 февраля 35-летний местный житель был доставлен в помещение городского территориального центра комплектования и социальной поддержки для прохождения ВВК.

"Однако незадолго в одном из кабинетов он взял канцелярский нож и порезал себе шею. От массивного кровотечения мужчина умер по дороге в больницу", - рассказала пресс-секретарь.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием самоубийство. Проводятся все необходимые следственные действия, продолжаются экспертизы и проверяются все возможные версии.

Напомним, 13 февраля в Хмельницком ТЦК и СП мужчина совершил самоубийство, когда проходил ВВК. Известно, что мужчина был в розыске за нарушение военного учета. Он перерезал горло канцелярским ножом. Ему пытались оказать помощь, но он скончался на месте происшествия.