Работник ТЦК выступил за ограничение прав уклонистов: что он предлагает

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В последнее время представителей ТЦК и СП обвиняют во всех "смертных грехах" - в коррупции в медицинских учреждениях, "дырявых границах" и т.п.

Как передает RegioNews, об этом Hromadske рассказал Александр Бондарчук, еще недавно воевавший в составе 110-й бригады, а теперь служащий в 1-м отделе Звягельского районного ТЦК и СП.

"Теперь из нас слепили врагов для своих же людей. Появилось это слово "тецекашник". Мы не успеваем приехать в какую-то деревню, как информация о нас уже появилась в местных интернет-группах", - жалуется военный.

По его мнению, у государства есть рычаги влияния для оптимизации мобилизационной работы. Например, можно ввести механизмы, которые бы заставляли уклонистов обращаться в ТЦК самостоятельно — через блокировку зарплатных карт, мобильной связи или других услуг.

Военный объясняет, что это значительно облегчило бы работу ТЦК, ведь их главная задача — не насильно ловить людей, а организовывать процесс мобилизации.

Напомним, во Львовской области был порезан работник ТЦК. На военного напали, когда тот сопровождал мобилизованные для прохождения медосмотра.