Украинцев призывают "сдавать" российских агентов с помощью чатбота
Подрывы ТЦК: Служба безопасности Украины призывает сообщать о попытках вербовки
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.
Там подчеркивают, что спецслужбы РФ начали использовать новую тактику. Они вербуют, а затем взрывают исполнителей при попытке минирования ТЦК. Используют их "втемную" и избавляются в качестве лишних свидетелей.
Чтобы не стать террористом-смертником, СБУ призывает украинцев сообщать о попытках вербовки в чатбот СБУ "Спали" ФСБешника".
Для этого нужно:
- открыть чатбот t.me/spaly_fsb_bot ,
- написать, какое преступление тебе предлагали совершить,
- добавить контакты вербовщика и любые детали, которые помогут разоблачить русскую агентуру.
СБУ гарантирует каждому полную конфиденциальность, а каждое сообщение от украинцев будет тщательно проработано службой.
Граждан призвали не вестись на обещания россиян, чтобы не быть ликвидированным во время выполнения "задания".
Как известно, с начала 2025 года произошло уже 9 терактов , нацеленных на ТЦК и полицию. Несколько человек погибли, многие получили травмы.
Напомним, недавно СБУ объяснила, что ждет подростков, работающих в Россию.