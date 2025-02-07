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07 февраля 2025, 14:03

Украинцев призывают "сдавать" российских агентов с помощью чатбота

07 февраля 2025, 14:03
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фото: СБУ
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Подрывы ТЦК: Служба безопасности Украины призывает сообщать о попытках вербовки

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Там подчеркивают, что спецслужбы РФ начали использовать новую тактику. Они вербуют, а затем взрывают исполнителей при попытке минирования ТЦК. Используют их "втемную" и избавляются в качестве лишних свидетелей.

Чтобы не стать террористом-смертником, СБУ призывает украинцев сообщать о попытках вербовки в чатбот СБУ "Спали" ФСБешника".

Для этого нужно:

  • открыть чатбот t.me/spaly_fsb_bot ,
  • написать, какое преступление тебе предлагали совершить,
  • добавить контакты вербовщика и любые детали, которые помогут разоблачить русскую агентуру.

СБУ гарантирует каждому полную конфиденциальность, а каждое сообщение от украинцев будет тщательно проработано службой.

Граждан призвали не вестись на обещания россиян, чтобы не быть ликвидированным во время выполнения "задания".

Как известно, с начала 2025 года произошло уже 9 терактов , нацеленных на ТЦК и полицию. Несколько человек погибли, многие получили травмы.

Напомним, недавно СБУ объяснила, что ждет подростков, работающих в Россию.

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