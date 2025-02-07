фото: СБУ

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Там подчеркивают, что спецслужбы РФ начали использовать новую тактику. Они вербуют, а затем взрывают исполнителей при попытке минирования ТЦК. Используют их "втемную" и избавляются в качестве лишних свидетелей.

Чтобы не стать террористом-смертником, СБУ призывает украинцев сообщать о попытках вербовки в чатбот СБУ "Спали" ФСБешника".

Для этого нужно:

открыть чатбот t.me/spaly_fsb_bot ,

написать, какое преступление тебе предлагали совершить,

добавить контакты вербовщика и любые детали, которые помогут разоблачить русскую агентуру.

СБУ гарантирует каждому полную конфиденциальность, а каждое сообщение от украинцев будет тщательно проработано службой.

Граждан призвали не вестись на обещания россиян, чтобы не быть ликвидированным во время выполнения "задания".

Как известно, с начала 2025 года произошло уже 9 терактов , нацеленных на ТЦК и полицию. Несколько человек погибли, многие получили травмы.

Напомним, недавно СБУ объяснила, что ждет подростков, работающих в Россию.