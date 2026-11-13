Фото: полиция

ДТП произошло 12 ноября около 14:00 в селе Большая Копаня Береговского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Mercedes-Benz на мокром участке дороги с поворотом выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo под управлением 62-летнего мужчины.

На месте погибла 35-летняя пассажирка легковушки. Травмировались 68-летний водитель Mercedes и еще трое пассажиров – 38-летний мужчина и двое детей 12 и 9 лет. Водитель грузовика не пострадал.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 11 ноября на трассе на Полтавщине столкнулись два грузовика. В результате аварии погибли оба водителя.