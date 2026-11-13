Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли 60 ударов по 26 населенным пунктам Сумской области. Для ударов применяли управляемые авиабомбы, минометы, артиллерию и ударные беспилотники разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Середино-Будской громаде в результате атаки дрона погибли мужчины в возрасте 47 и 57 лет. Также поврежден мотоцикл.

В Сумской громаде из-за удара беспилотника травмировался 56-летний мужчина.

На местах атак работали следственно-оперативные группы. Правоохранители обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов и документировали последствия ударов.

Напомним, утром 13 ноября российские войска нанесли два удара по Запорожью. Погиб 17-летний парень. Спасатели извлекли из-под завалов четырех человек.